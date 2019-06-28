Eski ABD Başkanı Carter: Trump aslında seçimi kazanmadı, onu Rusya getirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’da seçildiği başkanlık seçimlerine ‘Rusya’nın karışması’ tartışmalarına eski ABD Başkanı Jimmy Carter da katıldı. 94 yaşındaki eski başkan, “Trump aslında seçimi kazanmadı, Rusya seçimlere karıştı, o gayrimeşru bir başkandır” dedi.

Fotoğraf: C-SPAN

Eski Senatör Walter Mondale ile birlikte C-SPAN televizyonunda ‘İnsan Hakları’ konulu bir programda konuşan Carter, “İyice araştırılırsa görülecektir ki, Trump 2016 seçimlerini kazanmadı, aslında kaybetti ama Ruslar onun adına müdahale ettiği için Beyaz Saray’a geldi” dedi.

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Carter, Trump yönetiminin insan hakları sicili hakkında da, özellikle Meksika sınırında yaşanan göçmen hareketlerine karşı alınan önlemleri vurgulayarak, şunları söyledi: “Her gün dünyaya, şu anki ABD hükümetinin takındığı tavırla utanç verici sinyaller gönderiyoruz, ve bu yönetim küçük çocukları kaçırıp işkence ediyor, anne babalarından ayırarak hapsediyor ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıyor.”

Former President Jimmy Carter: If fully investigated, it would show that Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election and he was put in office because the Russians interfered …on his behalf.

🎥 https://t.co/CYSBIK3qHF pic.twitter.com/o71Z4InVxB — CSPAN (@cspan) June 28, 2019

Jimmy Carter, 1977 yılında Demokrat Parti’den ABD’nin otuzdokuzuncu başkanı olarak seçilmiş ve 1981’de görevi Cumhuriyetçi Parti’den Ronald Reagan’a devretmişti.

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Trump’tan Putin’e, ‘göz kırpmalı’ uyarı: Seçimlere karışmayın!

Öte yandan G-20 zirvesi için Japonya’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği görüşme sırasında Trump, ‘Seçimlere Rusya müdahalesi’ konusunda espri yaptı.

Trump-Putin zirvesi. Fotoğraf: Reuters

Gazetecilerin “Seçimlere müdahale konusunu soracak mısınız” sorusuna, “Elbette soracağım” diye yanıtlayan Trump, daha sonra Putin’e dönüp şaka yaptığını belirtecek bir hareketle, “Seçimlere müdahale etmeyin” dedi. Putin ise bu ‘şaka’ya gülümseyerek karşılık verdi.

Trump’ın, “Sahte (fake) haberler büyük problem değil mi? Rusya’da sizin böyle bir probleminiz yok ama bizim var” sözleri üzerine ise Putin şöyle dedi: “Bizde de var. Sizinkinin aynısı.”