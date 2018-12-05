Eşiyle mesajlaşan kişiyi öldüren adama ‘tahrik’ indirimi

Eskişehir’de eşinin patronunu öldüren adama tahrik indirimi uygulanarak 12 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Serdar A. isimli adam, bir hastanenin kantininde çalışan 27 yaşındaki eşi Tuğba A.’nın patronu 31 yaşındaki Harun Güler’i hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldürmüştü.

Reklam

Serdar A.’nın ağustos ayında trafik kazası geçiren Güler’i yolda rastgele gördüğü, yakınlarına haber vermek için adamın telefonunu aldığı, bu sırada da karısıyla mesajlarını yakaladığı belirtilmişti.

‘Karına sahip çıksaydın’

İHA’nın haberine göre cinayetin ardından tutuklanan 28 yaşındaki Serdar A. hakkında Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Reklam

Duruşmada Serdar A., Güler’in yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Serdar A., savunmasında suçu tahrik altında işlediğini söyledi.

Sanık, Güler’e “Biz kardeştik, bana bunu nasıl yaparsın?” dediğini, Güler’in de “Karına sahip çıksaydın, erkek olsaydın” cevabını verdiğini, buna sinirlendiğini ifade etti.

İndirim uygulandı

Serdar A. şunları anlattı: “Evde tartışırken eşime birkaç defa vurduğum doğrudur. Eşim camdan atlayarak kaçtı. Eşimi korkutmak için mutfaktan ekmek bıçağı alıp peşinden işyerine gittim. Öncesinde maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım da yoktu.”

Mahkeme, sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek 12 yıl altı ay hapis cezası verdi.