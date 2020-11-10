Eşiyle Covid-19’u yenen doktor, annesini virüs nedeniyle kaybetti

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde Entegre Devlet Hastanesi’nde çalışırken Covid-19’a yakalanan Dr. Kürşat Bolat’ın eşi ve annesine de virüs bulaştı. Doktor ve eşi hastalığı yendi; 84 yaşındaki annesi Zeliha Bolat hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Bolat, 21 Ekim’de virüse yakalandı. Bolat, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken filyasyon (hasta takip) çalışması kapsamında eşi Resmiye Bolat ve annesi Zeliha Bolat’a da test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan doktorun eşi ve annesi de 24 Ekim’de Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Kürşat Bolat ve eşi Resmiye Bolat, 20 gün süren tedavi sonucunda hastalığı yendi. Zeliha Bolat ise hastalığa yenik düştü.

Kürşat Bolat, hastanede çalıştığı sırada muhtemelen hastalarından birisinden virüs kaptığını belirterek şöyle devam etti: “21 Ekim’de yaptırdığım test sonucum pozitif çıktı. Sonucu öğrendiğimde çoktan annem ve eşime virüsü bulaştırmıştım. 20 gün tedavi gördük. Maalesef son bir haftadır yoğun bakımda olan annem hayatını kaybetti. Allah kimseye böyle bir acı çektirmesin. Herkes ne olur sorumluluk bilinci ile davransın. Virüs nedeniyle çok acı çektim. Bu acının üstüne bir de annemi kaybettim.”

Bolat, en kısa sürede görevinin başına döneceğinin de altını çizdi.