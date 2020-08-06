Eşiyle barışmak için gitti; kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Tokat’ta, damadı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre altı ay önce evlenen Edanur Babur (19), eşi Bilgin Babur ile tartıştı ve baba evine döndü.

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Bilgin Babur, eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi’nde kayınpederi İbrahim Batarya’nın evine gitti. Damat Babur ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Babur, kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya’ya tabancayla ateş etti.

Yaralanarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Batarya hayatını kaybetti. Gülşen Batarya’nın tedavisi ise sürüyor.

Olayın ardından kaçan ve bir okulun bahçesinde polis ekiplerine teslim olan Bilgin Babur, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.