Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’ndan açılış: Girişimler desteklenecek

Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, internet sitesinin (esitlikadaletkadin.org) açılışını yaptı.

Platform site üzerinden her alanda eşitlik ve adalet mücadelesini bağımsız olarak sürdüren oluşumları bir araya getirmeyi hedefliyor.

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Desteklenecek girişimler arasında dernek, vakıf, kooperatif, kolektif, kadın araştırmaları merkezi, topluluk, örgüt, dayanışma grupları ve benzeri her türlü oluşum yer alıyor.

Açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, CHP Bursa 24’üncü dönem milletvekili Sena Kaleli, CHP İstanbul 24’üncü dönem milletvekili Ayşe Danış ve CHP MYK Üyesi Ünal Çeviköz gibi siyasi isimlerin yanı sıra, platformun üyesi akademisyen kadınlarlardan Ayşegül Berktay, Feride Acar ve Sevgi Uçan Çubukçu da katıldı.

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Platformun amaçları arasında, eşitlik ve adalet dilini, düşüncesini geliştirip yaygınlaştırmak, kadın STK’larının ve bağımsız aktivistlerin birbirinden haberdar olmasını sağlayıp dayanışmayı güçlendirmek, evrensel kadın gündemini takip ederek, global kadın örgütlenmeleri ile işbirliği sürdürmek, kadının eşitlik adalet mücadelesini örnekler ve dayanışma ile cesaretlendirmek ve yaratıcı kampanyalar yolu ile toplumsal değişimi tetiklemek bulunuyor.

Platformun koordinatörü Gülseren Onanç yaptığı açılış konuşmasında, platfromun tüm kadınlara ait olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Zirve ve sonrasında ortaya çıkan sonuç bildirgesi ve daha sonraki takip toplantısında; eşitlik ve adalet arayışının daha güçlü yapılabilmesi için çözüm ve bilgi odaklı, dayanışmayı destekleyen, birey hukukunu öne çıkaran kapsayıcı ve kolektif bir yapının örgütlenmesine dair büyük bir talep olduğunu gördük. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu hepimizin! Başlangıç olarak gündemimiz seçim olduğu için internet sitemizde de kadın ve siyaset dosyasını öne çıkardık. Partilerin seçim bildirgeleri üzerinden kadın politikalarını analiz ettik ve cinsiyet eşitliğinde politikanın önemini işleyen haberlere yer verdik. Kadının siyasette adı yok ama artık bir platformu var! Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu bir siyasi platform değil fakat her siyasi görüşten kadın siyasetçiyi destekleyen bir platform. Bu platformla tüm dünyada yükselen feminist dalganın Türkiye’ye de taşınmasına katkıda bulunmak ve feminist düşünceyi biraz daha tetiklemek istiyoruz. Bu dayanışmada yer almak isteyen tüm bağımsız sivil toplum kuruluşlarını ve kadın hakları aktivistlerini platformun bileşeni olmaya ve sosyal medya mecralarından destek vermeye çağırıyoruz.”