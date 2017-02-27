Eşinin yardımcılığına atadığı Aliyeva ‘aza tamah etti’: Cumhurbaşkanlığında gözüm yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcılığına atadığı eşi Mihriban Aliyeva, cumhurbaşkanlığı makamını düşünmediğini belirterek, “İktidara muhalif olabilirsin, fakat kendi ülkene muhalif olmamak lazım. En korkunç olanı da budur” dedi.

Sputnik’ten Fuad Safarov’un aktardığına göre Rus televizyonuna konuşan Aliyeva sözlerine şöyle başladı: “Cumhurbaşkanlık makamını düşünmedim ve düşünmüyorum. Azerbaycan’ın ve halkın çıkarlarını koruyacağım. Bu da Azerbaycan halkı için en güzel iş. Dolayısıyla bugün durum böyle. Gelecekte ne olacak diye tahminde bulunmak ise kesinlikle verimsiz bir meşguliyet.”

Aliyeva muhalefete de yüklendi: “Ben sağlıklı, yapıcı eleştirileri dinlemeye hazırım. İktidara muhalif olabilirsin, fakat kendi ülkene muhalif olmamak lazım. En korkunç olanı da budur.”

Temel önceliğinin ülkedeki sosyal sorunların çözülmesi olduğunu aktaran çiçeği burnunda cumhurbaşkanı yardımcısı, “Devlet görevinde çalışırken insanlığı korumak lazım. En korkunç olanı ise vurdumduymazlık ve ilgisizlik” diye konuştu.

Aliyeva sözlerini şöyle bitirdi: “Siyaset sadece erkeklerin işi değil.”

Referandumun ardından

Azerbaycan’da 26 Eylül 2016’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda seçmenlerin yüzde 86,6’sı ‘Evet’ oyu kullamıştı. Kabul edilen değişikliklerden biri de ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ makamının oluşturulmasıydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘anayasal yetki’ye dayanarak yardımcılığına eşi Mihriban Aliyeva’yı atamıştı.