Eşinin üstüne kaynar su döktü, 1.5 yaşındaki çocukları da yandı: Serbest

Konya’da Ali A. (28) eşi Rukiye A.’nın üzerine (23) kaynar su dökerek hastanelik etti. Bu esnada 1.5 yaşındaki kızlarının ayağına da kaynar su döküldü. Eşinin, kendisini daha önce de ölümle tehdit ettiğini söylediği Ali A. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Altı yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye A., 2019 yılının şubat ayında evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Bir süre ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp birlikte yaşamaya başladı.

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Rukiye A., 9 Ocak günü eşini kahvaltı için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül’ün üzerini de geldi.

Rukiye A. tedavi gördüğü hastane odasında yaşadıklarını şöyle anlattı: ”Kızım, sabah erken uyandı. Kahvaltıyı hazırladım. Eşime seslendim. ‘Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi’ dedi. ‘Kahvaltı hazır, çocuk acıktı’ dedim. Eşim de ‘Ben sabaha kadar uyuyamadım, beni rahatsız etme’ dedi. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. ‘Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım’ dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı. Ben yüzümü çevirmeseydim yüzüme geliyordu. O can havliyle kaçtım ama tişört üzerime yapışmıştı. Kaynar suyun kalanını arkamdan döktü. Bu da hem çocuğumun ayağına hem de kalçama geldi. Daha sonra ben acımdan bayılmışım. Ayıldığımda beni saçlarım ve kollarımdan tutup banyoya doğru götürüyordu. Sonra kendimi toparladım. Kulağıma kızımın ağlama sesleri geliyordu.”

Tekrar kendisine zarar vermemesi için kocasına yalvardığını söyleyen Rukiye A. şöyle devam etti: ”Telefonum ondaydı, ambulansı aramak için istedim ‘Ali çok kötüyüm. Çocuğun da ben de ölüyoruz. Lütfen‘ diye yalvardım, yine de vermedi telefonu. Bizi resmen ölüme terk etti orada. Kapıyı açtım, kaçmak istedim. Kapıyı kapatınca parmağım sıkıştı, parmağıma da dört dikiş atıldı.”

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Komşusuna sığınarak canını kurtardığını söyleyen Rukiye A., ”O babasını ararken çocuğumu kucağıma aldım ve karşı komşuma sığındım, yardım ettiler bana. Serbest bırakılmış. Benim ve çocuğumun can güvenliğimiz yok ve tehlikede” dedi.

‘Seni öldürsem üç yıl yatar çıkarım’ diyordu

Sürekli ölümle tehdit edildiğini belirten Rukiye A. şunları söyledi: “Bana, ‘Cezaevine gireceksem bile tam hakkıyla girerim. Yaptığım işi yarım bırakmam‘ diye tehdit ediyordu. ‘Şimdi seni öldürsem beş yıl alırım. Üç yıl yatar çıkarım’ diyordu. ‘Bana hiçbir şey olmaz’ diyordu. Çevrede bu tarz olayları çok görüyorduk. Hafta sonu bir olay da bizim mahallemizde olmuştu. Adamın ceza almadığını öğrenince ‘Bak görüyorsun. Ben seni şu an öldürsem, kimse seni savunamaz’ diyerek tehdit ediyordu.”

Rukiye A.’nın avukatı Elif Zehra Türkmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz edeceklerini belirtti.