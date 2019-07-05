Eşinin tuttuğu katil bıçakladı, arabayla ezildi ama kurtuldu; davada aileye ceza yağdı

Fransa’nın Oyonnax kentinde eşinin tuttuğu kiralık katil tarafından defalarca bıçaklandıktan sonra araçla ezilmesine karşın hayatta kalan Turan Bekar davasında karar çıktı. Mahkeme, Bekar’ın eşini 18, kayın biraderini 16, cinayete teşebbüs eden Kemal Çoban’ı 16 ve aracı bir kişiyi de 13 yıl hapse mahkum etti.

Fotoğraf: Euronews

Euronews’un haberine göre, olay 15 Nisan 2015’te Turan Bekar’ın çiçekçi olan eşinin bir buketin teslim edilmesi isteği üzerine arabasına aldığı bir kişi tarafından birçok yerinden bıçaklanmasıyla başlamıştı. Kendi anlatımına göre bıçaklanarak ağır yaralanan Bekar ormana kaçmış, daha sonra da yola çıktığında ezilmeye çalışılmış, aracın bacağına çarpması sonucu bir çukura düşmüştü.

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Eşinin tuttuğu kiralık katil tarafından 12 yerinden bıçaklandı, arabayla ezildi… Ölmedi



Parasını alamayan kiralık katil suç ortaklarını ele verdi



Cinayete teşebbüs, dolandırıcılık, uyuşturucu: Fransa'nın gündemindeki Ispartalı ailenin hikayesi



▶️ https://t.co/hCSQJbZysx pic.twitter.com/36iziPf9yD — euronews Türkçe (@euronews_tr) July 4, 2019

Sığınmak içen orman içinden bir dağ oteline giden Turan, 100 kilometre uzaklıktaki Lyon’a helikopterle nakledilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Bekar: 800 bin avroluk hayat sigortam için yaptılar

Turan Bekar’a göre, eşi, eşinin kardeşi ve arkadaşı, 800 bin avro değerindeki hayat sigortası için böyle bir plan yapmıştı.

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Bekar, “Karnıma bıçak saplandığında, 800 bin avro için olduğunu anlamıştım, başka bir sebep olamazdı” diye konuştu.

Kiralık katilin fiyatı: 8 bin avro

‘Kiralık katil’ Kemal Çoban ise aileyle 8 bin avro karşılığında anlaştığını ancak sadece 1300 avro alabildiğini açıkladı.

Mayıs 2015’te tutuklanan Kemal Çoban, Turan’ı bıçakladığını inkar etmedi. Ancak Çoban ilk ifadesinde, Turan ile esrar ticareti yaptığını ve aralarında tartışma çıkınca onu bıçakladığını söylemiş, daha sonra kendisine söz verilen para ödenmediğinden verdiği ifadeyi değiştirerek suç ortaklarını ele vermişti.

Sanıklara 13 ila 18 yıl hapis

Yaklaşık dört yıl süren soruşturma ve yargılama sonunda Turan Bekar’ın eşi Ayten Yalçın, cinayet girişiminin ‘ana azmettiricisi’ olduğu gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

Ayten Yalçın’ın erkek kardeşi Engin Yalçın ‘işbirliği’ ve Kemal Çoban ise ‘cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası aldı.

Savcılık, Engin Yalçın’ın arkadaşı olduğu belirtilen Murat Civil’in suç ortakları arasında ara buluculuk yaptığı suçlamasıyla 15 yıl hapsini istemişti. Mahkeme ise sanık hakkında 13 yıl hapis cezası hükmü verdi.