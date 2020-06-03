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Başak Demirtaş, eşinin ‘sansürlü mektubu’nu paylaştı: Sırada ne var?

Başak Demirtaş, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşinin kendisine gönderdiği mektupların sansürlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: HDP (Cezavindeki görüş gününden)

Başak Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın kendisine gönderdiği dört sayfalık mektubu bugün Twitter hesabından paylaştı.

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Ancak mektubun büyük bölümünün üzerinin beyaz kağıtla kapatıldığı, bu kısımlara da ‘2020/208 Disiplin Kurulu kararı’ yazıldığı görüldü.

Başak Demirtaş, paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bakanlığa hitaben “Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var” diye sordu.

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Tutuklu ve hükümlülerin mektupları önce bir komisyon tarafından kontrol edilip ardından postaya veriliyor.

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