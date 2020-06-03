Başak Demirtaş, eşinin ‘sansürlü mektubu’nu paylaştı: Sırada ne var?

Başak Demirtaş, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşinin kendisine gönderdiği mektupların sansürlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: HDP (Cezavindeki görüş gününden)

Başak Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın kendisine gönderdiği dört sayfalık mektubu bugün Twitter hesabından paylaştı.

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Ancak mektubun büyük bölümünün üzerinin beyaz kağıtla kapatıldığı, bu kısımlara da ‘2020/208 Disiplin Kurulu kararı’ yazıldığı görüldü.

Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var? @adalet_bakanlik @abdulhamitgul pic.twitter.com/G5NP1Bssh0 — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 3, 2020

Başak Demirtaş, paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bakanlığa hitaben “Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var” diye sordu.

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Tutuklu ve hükümlülerin mektupları önce bir komisyon tarafından kontrol edilip ardından postaya veriliyor.