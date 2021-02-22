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Yaramazlara biraz batar!

Eşini, kafasına dambılla vurup öldürdü; teslim oldu

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan bir kişi eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki beş katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Y. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Hanife Y. arasında bu sabah tartışma çıktı. Erol Y., evdeki dambıl ile eşinin kafasına vurdu. Hanife Y. hayatını kaybetti.

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Erol Y. polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Hanife Y.’nin cansız bedeni olay yenindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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