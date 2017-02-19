Eşinin iddiası: İnsanlar, 92 yaşındaki Mugabe’nin cesedine bile oy verecektir

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin eşi Grace Mugabe, 92 yaşındaki kocasının ‘hayatını kaybetse de’ devlet başkanlığı seçimlerinde yer alabileceğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Mugabe’nin iktidardaki Zanu-PF partisinin Buhera kentindeki mitinginde konuşan 51 yaşındaki Grace Mugabe, Zimbabve halkının ‘eşinin cesedine’ oy vereceğini ileri sürdü: “Eğer bir gün Tanrı karar verir ve Mugabe ölürse, cesedinin seçim pusulasında aday olarak yer aldığını göreceğiz. İnsanların Mugabe’nin cesedine oy verdiğini göreceksiniz. İnsanların başkanlarını ne kadar sevdiğini anlatmak için bunu ciddi ciddi söylüyorum.”

Mugabe, gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Mugabe’nin eşi, muhalefete de ‘çok yaşlı olduğu’ gerekçesiyle Mugabe’nin yerine başka birini getirmeye çalışmamaları aksi takdirde ülkede ‘gerilla savaşı’ çıkabileceği uyarısı yaptı.

Grace Mugabe şunları söyledi: “1980’de Mugabe ile birlikte hareket etmemiş olanların ona yaşlı olduğunu söyleme hakları yok. Eğer Mugabe’nin gitmesini istiyorsanız siz de onunla birlikte gidin. siz de gitmek zorundasınız.”

Geçen yıl Eylül ayında Afrika Birliği toplantısını yarıda kesip Dubai’ye sağlık kontrolüne gitmesinin ardından Mugabe’nin öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Zimbabve lideri bu iddialarla dalga geçip ‘ölüp yeniden dünyaya geldiğini’ söylemişti.