Gazozuna ilaç atıp eşini hamile bıraktı: 18 yıl hapsi isteniyor

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Trabzon’da çocuk yapma planlarını erteleyen eşini, gazozuna ilaç atarak hamile bırakan erkek 18 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre, Trabzon’da yaşayan H.K. (28) adlı kadın ve E.K. (35) ile iki yıl önce evlendi. Çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik baş gösterdi. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan H.K., doktora giderek tedavi görmeye başladı. Psikiyatrik ilaçlar kullanan H.K.’nın kocası bu süreçte baba olmak istediğini söyledi. Doktoruna danışan kadın, “Tedavi bitene kadar hamile kalamazsın” cevabını aldı.

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Reddedilen E.K. iddiaya göre önce eşinin gazozuna uyku ilacı attı, ardından da uyku halindeki eşiyle ilişkiye girdi. Üç ay sonra hamile kaldığını öğrenen H.K. eşi hakkında suç duyurusunda bulundu, ardından da boşanma davası açtı.

Çocuk doğdu

H.K. eşinin kendisini uykuda hamile bıraktığına ilişkin bir arkadaşlarına yazdığı mesajları da mahkemeye delil olarak sundu. E.K. ise “Eşimin isteği üzerine birlikte olduk” dedi. Savcı, şüpheli E.K. için eşe karşı ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. E.K. önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

H.K.’nın bu süreçte riskli bir hamilelik geçirdiği ve öyle doğum yaptığı bildirildi.

Baldıza sarkıntılıktan da ceza aldı

Bu arada, E.K.’nın baldızına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle de yargılandığı ortaya çıktı. E.K.’nın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, dosyanın da İstinaf Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi.