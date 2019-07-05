Eşinin Erdoğan karşıtı paylaşımları AKP’li yöneticiyi yerinden etti

Mudanya Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Neslihan Erdeniz, eşi Atilla Erdeniz’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetini eleştiren Twitter paylaşımları yüzünden partideki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Erdeniz’in Twitter sayfası ise kapatıldı.

Fotoğraf: Mudanya Habercisi

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, AKP Bursa il başkanlığı, Erdeniz’in meclis üyeliği ve bir buçuk yıldır sürdürdüğü AKP kadın kolları başkanlığı görevlerinden eşinin hükümeti eleştiren tweetleri yüzünden istifasını istedi.

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Edinilen bilgiye göre, yerel seçimler sonrasında Erdeniz’in eşine ait Twitter sayfasında Erdoğan ve hükümetini eleştiren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine partili yöneticiler, Erdeniz’in meclis üyeliği ve partideki görevini görüşmek üzere toplandı. İl başkanlığı tarafından istifası istenen Erdeniz, kadın kolları başkanlığından istifa ederken, meclis üyeliğinden istifa etmedi.