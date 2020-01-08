Eşinin darp etmesiyle ölen kadından organ nakli yapılan üç hasta da hayatını kaybetti

İzmir’de, eşi İbrahim Tekin’in “Bakımsızsın” diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in (38) organlarının nakledildiği iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti.

Filiz Tekin’in (solda) organları nakledilen Ali Uslu (üstte) ve Münire İnanç hayatını kaybetti. Fotoğraflar: DHA

Eşinin darp etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 15 Aralık’ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in organlarının bağışlanması kararı alındı ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan operasyonlarla, Tekin’in iki böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a (60) nakledildi.

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Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi’ndeki Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç geçen perşembe günü, Aykut ise geçen cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık’ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uslu’nun cenazesi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Aileler suç duyurusunda bulundu

İnanç ile Aykut’un cenazeleri, memleketleri Denizli’de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Münire İnanç’ın oğul Yusuf İnanç.

Münire İnanç’ın oğlu Yusuf İnanç, annesinin ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek, “Annem üç yıldır diyalize giriyordu. İzmir’den aradılar. Nakil için uygun böbrek çıktığını söylediler. Çok mutlu olduk. Annem yeniden hayata dönecek diye seviniyorduk. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini söylediler. Annem iki gün yoğun bakımda kaldı. 10 gün boyunca sağlığı çok iyiydi. Böbrek uyum sağlamıştı. Son 3-4 günde hayallerimiz yıkıldı, umutlarımız tükendi. Annemin bacaklarında ağrı, yüksek ateş, bilinç kaybı ve tansiyon rahatsızlıkları baş gösterdi. Aynı durum donörden organ nakli yapılan iki hastada da vardı. Nakilden bir süre sonra annem iyiydi, ayağa kalkıp yürüyordu. Kendi işlerini yapmaya başlamıştı. Ancak 13 gün sonra kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. İnceleme yaptılar hiçbir şey saptanamadı. Doktorlar ‘Biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Türkiye’de bu binde 1 olur o da size denk geldi’ diyorlar. Bize ne olduğu hakkında bilgi verilmedi. En sonunda da annemi kaybettik, cenazesini bize verdiler. 2 Aralık’ta annem, ertesi günü de diğer organ nakli yapılan hasta Arife Aykut hayatını kaybetti. Neden böyle bir şey yaşandı bilmiyoruz. Annemin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Öte yandan Uslu’nun yaşamını yitirmesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversite hastanemizde 15 Aralık 2019 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in ailesi tarafından bağışlanan organları, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledilmiştir. Ancak, nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”