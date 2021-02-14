Eşinin böbreğiyle hayata tutundu: Bana en güzel hediyeyi verdi

Antalya’da yaşayan Azize Gündoğdu (44), 12 yıllık eşi Doğan Gündoğdu’dan (53) yapılan böbrek nakli sayesinde hayata tutundu. Çift, hastalıkta ve sağlıkta birbirinin yanında olmanın önemi ve organ naklinin hayat kurtardığına dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Azize Gündoğdu evliliklerinin altıncı yılında Azize Gündoğdu yüksek tansiyon ve sağ böbreğindeki protein kaçağı nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

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Altı yıl süren diyaliz tedavisinde eşini hiç yalnız bırakmayan Doğan Gündoğdu, eşinin yaşaması için böbrek naklinin şart olduğunu öğrenince hiç düşünmeden gönüllü oldu.

Tahliller olumlu çıkınca Doğan Gündoğdu’dan alınan böbrek, geçen yıl 25 Aralık’ta hastanenin Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından eşine nakledildi.



Doğan Gündoğdu, AA muhabirine, sıkıntılı günler geçiren eşine hep moral vermeye çalıştığını söyledi.

‘Ameliyat günü bayramımdı’

Gündoğdu şöyle konuştu: “Doktorlara, ‘Gerekirse iki böbreğimi vermeye hazırım’ dedim. Ameliyat gününü sabırsızlıkla bekledim. Doktorları sürekli aradım, ameliyatın bir an önce yapılmasını istedim. Ameliyat günü benim bayram günümdü. Bir çocuğun bayramlık kıyafetini alıp giymesi gibi kıyafetlerimi giyip, ameliyat masasına gittim. En ufak bir tedirginlik yaşamadım. Nakil sonrası ikinci hayatımız başladı. İnsanlar organ bağışına duyarlı olmalı. Gerçekten nakil bekleyenler çok zorlu günler geçiriyor. Eşimi diyaliz merkezine götürdüğümde gizlice çok ağladım.”

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‘En güzel hediyeyi verdi’

Zorlu süreçte en büyük ilacının eşi olduğunu vurgulayan Azize Gündoğdu ise duygularını şöyle ifade etti: “Asla onun hakkını ödeyemem, eşimden Allah bin kere razı olsun. Eşim bana en güzel hediyeyi verdi. İkinci baharımı yaşıyorum. Allah herkese böyle anlayışlı bir eş nasip etsin. Dünyaya tekrar gelsem, yine Doğan ile evlenirim.”

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ayça İnci ise uzun süre takip altında tuttukları Azize Gündoğdu’nun böbrek yetmezliği yaşadığını söyledi.

İlerleyen takiplerde hastanın değerlerinin iyice yükseldiğini, böbrek nakline karar verdiklerini anlatan İnci şunları söyledi: “Eşine durumu anlattık, hiç düşünmeden böbreklerini hemen verebileceğini söyledi. Çiftimiz nakile uygundu, operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi iki hastamızın da durumları gayet iyi.”