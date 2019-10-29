Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü Yılmaz hayat mücadelesini kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eşi Can Yılmaz’ın (35), 17 Ekim’de benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz (30), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen üç çocuk babası Yılmaz, eşiyle tartıştı. Yılmaz, bidondaki benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü’nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.

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Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri evdeki alevleri söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bu sabah hayatını kaybetti.