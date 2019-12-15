Eşinin ‘bakımsızsın’ diyerek darp ettiği kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından ‘bakımsız‘ olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin, tedavi gördüğü hastanede sekiz gün sonra hayatını kaybetti. Tekin’in organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra kafa travması ve menenjit geçirdiği belirlenen Filiz T.’nin omuriliğinde de üç santimetrelik kırık olduğu ortaya çıkmıştı.

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Tekin’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Filiz Tekin’in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.