Eşinin ‘bakımsızsın’ diye darp ettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor

İzmir’de İbrahim T. ilişkiye girmeye zorladığı eşi Filiz T.’den olumsuz yanıt alınca kadını döverek hastanelik etti. Başına aldığı darbeler sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde kırık oluşan Filiz T., oğlunun ihbarı üzerine kız kardeşleri tarafından kurtarıldı. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Olay, Ödemiş ilçesinde 6 Kasım’da yaşandı. Eve alkollü gelip eşinden cinsel isteklerde bulunan İbrahim T., aldığı olumsuz cevap üzerine eşine, “Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin” diyerek, dövmeye başladı.

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İbrahim T., bayılan Filiz T.’yi, evin bir odasına yatırarak eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmesini yasakladı. Çiftin çocuklarından Osman T.’nin pazar gecesi arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirmesi üzerine kardeşler durumdan haberdar oldu.

Darp nedeniyle menenjit ve omurilikte kırık

Hastaneye kaldırıldıktan sonra kafa travması ve menenjit geçirdiği belirlenen Filiz T.’nin omuriliğinde de üç santimetrelik kırık olduğu ortaya çıktı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İbrahim T., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘Yapanın yanına kar kalmayacak’

Filiz T.’nin kardeşi Sevgi Erol, şunları söyledi: “Kardeşim, ahırdan bozma kötü bir odada tek başına yaşıyordu. Gittiğimizde yalnızca nefes alabiliyordu. Kardeşimize ne olduğunu sorduğumuzda kayınvalidesi bize hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Yanına yaklaşınca benim kulağıma ‘Beni götürün’, diğer kardeşimin kulağına ‘jandarma’ diye fısıldadı. Bunun üzerine Filiz’i Ödemiş Devlet Hastanesi’ne ardından da Ege Üniversitesi’ne kaldırdık. Ödemiş Devlet Hastanesi’nde ‘psikolojik’ tanısı koyulan kardeşimin darptan dolayı menenjitinin bulunduğu ve omuriliğinde üç santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Hiçbir şey bizi teselli etmeyecek ama yapanın da yanına kar kalmayacak.”

‘Filizler ölmesin’

İbrahim T.’nin, eşi Filiz T.’ye yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen Erol sözlerini şöyle sürdürdü: “İbrahim T., yıllardır kardeşime fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet uyguladı. ‘Senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum. Seni; anneme, çocuklara, ineklere bakmak için evde tutuyorum’ diyordu. Filiz’den, bakımlı olmasını ve farklı şeyler istemiş. Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin. Biz Filizimizi kaybetmek üzereyiz. Siz Filizlerinizi kaybetmeyin, kırmayın.”