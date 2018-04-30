Eşinin aracını sıkıştırdı, beş kişiyi yaralayıp kaçtı

Düzce’de, eşinin kullandığı arabayı sıkıştıran Barış Baş, kazaya sebep oldu. Kazada beş kişi yaralanırken, Baş, eşini aracın içinde bırakıp kaçtı.
DHA’nın haberine göre kaza, dün gece D-655 karayolu Konuralp Mevkisi’nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş’ın kullandığı aracı görünce ‘şaka olsun’ diye sıkıştırmaya başladı.
Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, önce Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile, ardından da yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Yoldaş’ın kullandığı otomobil ise çarpma üzerine kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.
Kazada, Gülcan Baş, yanındaki arkadaşı Emel Genç, Mesut Yoldaş, eşi Büşra Yoldaş ve sekiz aylık Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı.
112 Acil ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.