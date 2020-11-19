Eşinin ailesinden dört kişiyi vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralı

Çorum’da, bir kişi, eşinin ailesinin dört ferdini vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine G.K. (37), gece saatlerinde Bahar 1. Cadde’deki evlerine girdikleri sırada, eşinin ağabeyi Serkan Ö. (32), onun eşi Alev Ö. (28) ve üç yaşındaki çocukları G.Ö.’yü tüfekle ateş ederek yaraladı. Ardından Çoraklık Bağları mevkisine giderek kayınvalidesi Gülizar Ö.’yü de tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö., kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, Serkan Ö.’nün kız kardeşinin eşi olan şüpheli G.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Zanlının eşinin de bir süredir kayıp olduğu ileri sürüldü.