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Yaramazlara biraz batar!

Eşini ziyaret eden Başak Demirtaş: İçeride tek kişilik miting yapacak

 

Başak Demirtaş, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı eşi Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.

Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş

Demirtaş, Edirne Cezaevi’nin çıkışında çektiği videoyu Twitter hesabından paylaşarak görüşü anlattı.

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Başak Demirtaş şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayımızla cezaevi görüşünden çıktım şimdi. İçeride seçim kampanyasına dair çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugün de çok sayıda röportaj cevaplamış. Akşam da Abdullah beye (HDP’li vekil Abdulllah Zeydan) miting yapacakmış yine. Ona da sabır diliyorum. Tüm halkımıza çok selamları vardı.”

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, çalışmalarını cezaevinde yürütmek zorunda kaldı.

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