Eşini yüzünden bıçaklayıp ‘Namus meselesi’ diyen adam gözaltında

Konya’da bir çocuk annesi eşini yüzünden bıçaklayan adam gözaltına alındı.

Meram ilçesindeki Turgut Reis Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki Musa T., 30 yaşındaki eşi Rukiye T.’ye bugün saat 10.45 sıralarında evde bıçakla saldırdı.

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Yüzünün her iki tarafından yaralanan kadının yanağına da çarpı işareti atıldı. Bağırışmalar üzerine komşular eve geldi.

Kadın ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Saldırı sonrası 15 yaşındaki kızıyla kaçan adam da kısa süre sonra gözaltına alındı.

Musa T., polisteki ifadesindeki ‘namus meselesi’ nedeniyle eşini bıçakladığını söyledi.