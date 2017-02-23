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Yaramazlara biraz batar!

Eşini yardımcılığına atayan Aliyev’den ’16 Nisan’ yorumu: İstikrarlı bir dönem başlayacak

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Nisan’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için yapılacak referandumun ardından Türkiye’de istikrarlı bir dönemin başlayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’daki habere göre Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı ağırlayan Aliyev, referandumun Türkiye açısından ‘iyi geçeceğini’ vurguladı: “Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye’nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak.”

Albayrak ise Aliyev’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva’nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.

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