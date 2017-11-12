Eşini vurup kaçan erkek, 2.5 ay sonra iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Antalya’da eşini vurduğu gerekçesiyle 2,5 aydır aranan erkek, evinde iki kız çocuğunu öldürüp intihar etti.

Aksu ilçesindeki Soğucaksu mahallesine 1,5 ay önce gelen 40 yaşındaki Göksel Akşeker, kızları üç yaşındaki Hira ve beş yaşındaki Elasu’dan haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarla eve girdi.

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Burada baba ve kızların cesetlerini görev ev sahibi, durumu polise bildirdi.

Evde inceleme yapan il emniyet müdürü Celal Uzunkaya, babanın Hira ve Elası isimli çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiğini söyledi.

Akşeker’in daha önce poliste kaydı olduğunu anlatan Uzunkaya, “Ev içersinde oldukça kurşun izleri var. Birkaç sahte kimlik bilgileri var. Evi de sahte kimlikle kiralamış” dedi.

İncelemenin ardından baba ve kızlarının cenazeleri adli tıp kurumuna götürüldü

Akşeker’in 30 Ağustos’ta eşi Şura Akkök Akşeker’i tabancayla vurup kaçtığı, o tarihten bu yana da arandığı öğrenildi.

Katilin iki yıl önce de kendisinin ‘Mehdi’ olduğunu iddia edip elindeki bıçakla altı saat boyunca intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.