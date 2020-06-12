Eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Denizli’nin Çivril ilçesinde eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren Ahmet Çakar aynı silahla intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gürpınar Mahallesi’nde yaşayan Çakar, önce tartıştığı eşi Özlem ile 11 ve sekiz yaşlarındaki oğulları Naki ve Emir’i, sonra da kendisini vurdu.

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Silah seslerini duyan komşularının durumu bildirmesi sonrasında mahalleye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ailenin dört ferdinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaptı.