Eşini ‘sosyal medya kullandığı için’ öldüren adama 36 yıl hapis

Eskişehir’de sosyal paylaşım sitelerine çok girdiği bahanesiyle eşini 10 kez bıçaklayarak öldüren, yengesini de beş kez bıçaklayarak yaralayan sanığa toplamda 36 yıl hapis cezası verildi.

İHA’nın haberine göre, duruşmada son sözü sorulan sanık Ramazan Dikbıyık, “Eşime kızdım, kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyorum, affınıza sığınıyorum” dedi.

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Mahkeme heyeti, sosyal medyayı sık kullandığı için eşini öldüren sanığa ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan 24 yıl, ‘kasten öldürme’ suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi