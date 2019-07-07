Eşini sırtında taşıyarak birinci oldu; eşinin ağırlığıyla bira kazandı

Finlandiya’da düzenlenen ‘Dünya Eşini Sırtında Taşıma Şampiyonası’nda ipi geçen yılın da birincisi olan Litvanyalı çift göğüsledi.

Çiftler zorlu parkurda sudan da geçiyor. Fotoğraf: Reuters

4 bin nüfuslu Sonkajarvi’de düzenlenen, erkeklerin eşlerini omuzlarına alarak, ‘engelli’ parkuru tamamladıkları şampiyonanın birincisi Vytautas Kirkliauskas ve eşi Neringa Kirkliauskiene oldu. Çift 253.5 metrelik parkuru bir dakika altı saniyede tamamladı.

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Ödül olarak, eşinin ağırlığı kadar bira kazanan Vytautas Kirkliauskas, “Bir ara başaramayacağımızı düşündüm ama başardık. Çok da eğlendik” dedi.

Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen şampiyona, 19’uncu yüzyılda yaşayan, çetesine dahil edeceği kişileri benzeri bir parkurda tahıl ya da domuz taşıtarak denemeye tabi tutan ‘Haydut Ronkainen’den ilham alıyor.