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Yaramazlara biraz batar!

Eşini, serviste şoförün yanına oturduğu için yaktığı ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz’ın (35), eşi Güllü Yılmaz’ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen üç çocuk babası Yılmaz, eşiyle tartıştı. Yılmaz, bidondaki benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü’nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz, 29 Ekim sabahı hayatını kaybetti.

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Tedavilerinin tamamlanması üzerine kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği’nde suçunu kabul etti.

Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü. Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine benzin getirip, döktüğünü söyledi. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.

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