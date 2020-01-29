Eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya ‘iyi hal’ indirimi

Mersin’in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Gür’ü (49) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Gür’e (57) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘iyi hal’ indirimi yapılarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

Fotoğraf: DHA

Hasan Gür, geçen yıl ağustos ayında bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür’ün bakkal dükkanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada Hasan Gür, Ayşe Gür’e pompalı tüfekle üç el ateş edip yaraladı. Ardından da tüfeği başına ateşleyerek intihar etmek istedi. Ağır yaralı halde Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk annesi Ayşe Gür hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Gür ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Gür’e önce ‘eşi tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.