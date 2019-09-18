Eşini parkta bıçaklayan adamı vatandaşlar linç etmek istedi; kadınlar protesto etti

Ankara’da bir parkta eşini on kez bıçaklayan adamı vatandaşlar linç etmek istedi. Hastaneye kaldırılan kadının durumu iyi. Bıçaklanma olayını duyan bir grup kadın, protesto gösterisi yapmak istedi, ancak polis tarafından dağıtıldı.

Ankara Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’ndeki Ahmed Arif Parkı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Rıza Işık altı yıl önce boşandığı Fadime T. ve beraberinde ismi öğrenilemeyen çocuğu ile parkta karşılaştı. Eski eşinin yanına giden Işık, Fadime T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından cebinden bıçak çıkaran Işık, eski eşi Fadime T.’yi çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

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Yaralı kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, Işık’ı engellemeye çalışırken, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi ile yaralanan Fadime T.’yi Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Bu sırada kendisine tepki gösteren vatandaşları uzaklaştırmak isteyen Işık, bıçağı boynuna dayadı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlamaya çalışırken, bıçak darbesiyle kendisine zarar veren Işık, öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı. Linç edilmek istenen Işık’ı, kalabalığın elinden kurtaran polis, otomobille bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınan Rıza Işık’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fadime T’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan olayı duyan bir grup kadın, Fadime T.’nin 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını düşünerek, hastane önünde toplandı. Yolu kapatıp sloganlar atan grubu uyaran polis, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara müdahalede bulundu. Kadınlar, bunun üzerine sloganlar atarak dağıldı. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.