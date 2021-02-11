Eşini öldürüp iki çocuğunu yaraladı; intihara teşebbüs etti

İzmir’in Bergama ilçesinde bıçakla eşini öldürüp çocuklarını yaralayan kişi, bıçakla kendisini de yaraladı.
AA’nın haberine göre Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak’ta inşaat işçisi B.Ü. (40), tartıştığı eşi S.Ü.’yü (40) bıçakladı. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü.’yü (5) de yaralayan B.Ü., bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri S.Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
B.Ü. ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan iki çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.