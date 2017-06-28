Eşini öldürüp ‘Hep erkekler mi öldürecek’ diyen kadına ağır müebbet istemi

Ordu’da eşini öldüren ve tutuklanınca “Hep erkekler mi öldürecek, bir de kadınlar öldürecek” diyerek kendini savunan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Geçen yıl mayıs ayında 60 yaşındaki Semra Özata, 75 yaşındaki eşi Recep Özata’yı kafasında cam sürahi kırıp, 15 bıçak darbesiyle öldürmüştü.

Tutuklanan Özata gazetecilerin “Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?” sorusuna “Çekin gardaşım çekin, hep erkekler mi öldürecek? Bir de kadın öldürsün? O beni öldürecekti ben öldürdüm. Pişmanım, çocuğum için, kızım için pişmanım” diye yanıt vermişti.

Ordu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özata hakkında ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mahkeme, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, aralarında geçimsizlik olduğunu, eşini öldürmediği takdirde kendisinin öldürüleceğini belirterek kendini savunan Özata hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp’tan rapor istedi.

Duruşma ağustos ayına ertelendi.