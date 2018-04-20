Eşini öldürüp gazetecilere söyleşi veren adama ağırlaştırılmış müebbet talebi

Fenerbahçe’nin evinde Beşiktaş’ı ağırladığı Türkiye Kupası’nın yarı final ikinci maçının tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olayların 3 Temmuz’un (Gülen cemaatinin şike kumpası) devamı olduğunu ve kurgulandığını iddia ederek “Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır” dedi.