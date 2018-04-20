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Yaramazlara biraz batar!

Eşini öldürüp gazetecilere söyleşi veren adama ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Diyarbakır’da eşini uyurken av tüfeğiyle öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle dava açıldı.

Fotoğraflar: DHA

Yenişehir ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Şeyhmus İlhan, 21 yaşındaki eşi Rojbin İlhan’ın 25 Aralık 2017’de evde pompalı tüfekle öldürmüştü.

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Cinayetten bir gün sonra gazetecilere evinin önünde söyleşi veren adam, kaçtıktan 40 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Ömür boyu hapis

Katil hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şeyhmus İlhan hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

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İddianamede, hırsızlık ve kapkaç suçlarından tutuklu bulunan katilin cinayetten bir hafta önce denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı belirtildi.

Rojbin İlhan’ın eşini aldattığı yönünde söylentiler çıktığı, kadının bunun üzerine sığınma evine yerleştiği belirtilen iddianamede, ikili arasında sıklıkla tartışma çıktığı, geçimsizlik olduğu kaydedildi.

Başını hedef aldı

İddianamede, cinayetin saat 00.40 sıralarında Rojbin İlhan’ın evlerinin oturma odasında uyuduğu sırada gerçekleştiği ifade edilirken, katilin kadını başından hedef aldığı, Rojbin İlhan’ın olay yerinde can verdiği aktarıldı.

Şeyhmus İlhan, gelecek günlerde Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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