Eşini öldürmek için Kahramanmaraş’tan Mersin’e giden kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’tan eşini öldürmek için Mersin’e gittiği bilgisine ulaşılan ve hakkında üç suçtan arama kaydı bulduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
AA’nın haberine göre Kahramanmaraş’ta yaşayan A.D.Ö’nün, Mersin’deki eşini öldürmek üzere kente gideceği yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde uygulama yapan ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülerek sorgulanan A.D.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.