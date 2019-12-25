Eşini öldüren polise ceza indiriminin gerekçesi: ‘İlk haksız hareketi’ kimin yaptığı belirlenemedi

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Yavuz’u öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olay anında ‘ilk haksız hareketi’ hangi tarafın yaptığı belirlenemediği gerekçesiyle müebbetten 24 yıla indirildi.

Fotoğraflar: DHA

Geçen yıl Körfez ilçesinde yaşanan olayda, İzmit’te görevli polis memuru boşanma davası açan eşi Elif Yavuz’u çocuklarının gözü önünde, tabancayla iki el ateş ederek öldürdü. Teslim olan Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yavuz hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ederek, “Cezada, henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulansın” dedi.

‘Lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum’

Bugün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Yavuz, “Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Takdir mahkemenindir, hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Yavuz’u önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak olayda ‘ilk haksız hareketin’ kim tarafından yapıldığının tespit edilememesini sanık lehine haksız tahrik sayarak, cezayı 24 yıla indirdi.