Eşini öldüren kadın: Bana ve kızıma şiddet uyguluyordu, dayanamayıp öldürdüm

Ankara’da eşi Ali Akgün’ü (80) bıçaklayarak öldüren Nimet Akgün’ün (75) polisteki ifadesinde, “Bana ve kızıma şiddet uyguluyordu, dayanamayıp öldürdüm” dediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Nimet Akgün, Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29’uncu Sokak’taki evlerinde kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akgün’ü bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine eve giden sağlık ekibin Akgün’ün öldüğünü belirledi.

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Gözaltına alınan Nimet Akgün engelli kızı Nurgül Akgün (50) ile karakola götürüldü. Anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Nimet Akgün emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul etti.

Mahalle Muhtarı Seher Erdem şöyle konuştu: “Teyzemiz bana sürekli gelirdi. Eviyle ilgili maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve yemek yapamadığını söylerdi. Biz de ona belediyeden yemek yardımı alıyorduk. Engelli bir kızı vardı. Sürekli beraber gezerlerdi. Teyzenin anlattığına göre eşi evde kendilerine şiddet uyguluyordu. Teyzemiz, eşinin daha çok kızını dövdüğünü söylüyordu.”

Apartman yöneticisi Ali Şimşek de aile ile yaklaşık 20 yıldır komşu olduklarını belirterek, “Ailenin evinden çoğu zaman yüksek sesler geliyordu” ifadelerini kullandı.