Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eşini öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istemi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dursun Çoban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.


İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 11 Nisan 2019 tarihinde Dursun Çoban, polise teslim olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Ekipler, Mehtap Çoban’ın ölüm nedeninin bıçaklanma olduğunu tespit etmişti.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Mehtap Çoban’ın bedeninde dokuz adet bıçak yarası tespit edilirken, bu bıçak yaralarının yedisinin  öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.

Reklam

İddianamede, Çoban’ın apartman komşusu Fatma Aydın’ın da ifadelerine yer verildi. Aydın, maktul Mehtap Çoban’ın eşine boşanma davası açtığını, Dursun Çoban’ın ev kredisine yardım etmediğini ve bu sebeple de sık sık tartıştıklarını anlattı.

Savcı, Dursun Çoban’ın ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SON HABERLER

Merkel: Türkiye NATO’da dışlandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin NATO ittifakında önemli bir yeri olan olduğunu belirterek, ‘Türkiye NATO’da dışlandı’ dedi.

Rabia Naz Komisyonu’na konuşan polis: Bize trafik kazası olarak ihbar edildi

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun’un Eynesil ilçesindeki soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve ailenin yakınlarını dinledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...