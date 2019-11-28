Eşini öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istemi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dursun Çoban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 11 Nisan 2019 tarihinde Dursun Çoban, polise teslim olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Ekipler, Mehtap Çoban’ın ölüm nedeninin bıçaklanma olduğunu tespit etmişti.



Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Mehtap Çoban’ın bedeninde dokuz adet bıçak yarası tespit edilirken, bu bıçak yaralarının yedisinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.

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İddianamede, Çoban’ın apartman komşusu Fatma Aydın’ın da ifadelerine yer verildi. Aydın, maktul Mehtap Çoban’ın eşine boşanma davası açtığını, Dursun Çoban’ın ev kredisine yardım etmediğini ve bu sebeple de sık sık tartıştıklarını anlattı.



Savcı, Dursun Çoban’ın ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.