Eşini korumak isterken hayatını kaybetti: Fransa’da bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’in yakınlarındaki Villejuif’te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Adı Nathan C olarak açıklanan 22 yaşındaki saldırgan, Paris’e sekiz kilometre uzaklıktaki Villejuif’te, bir parkta karşısına çıkan üç kişiyi ‘rastgele’ bıçakladı.

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Ölen kişinin parkta yürüyüş yapan 56 yaşındaki bir adam olduğu, saldırganı bıçakla yaklaşırken görünce eşini korumak istediği ve o sırada bıçaklandığı açıklandı. Adamın eşinin iki yaralıdan biri olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırganın psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Görgü şahitleri ise Nathan C’nin saldırı sırasında ‘ilacını almadığını söylediğini’ anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getirdi.