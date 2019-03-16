Eşini ‘kıskançlık nedeniyle’ balkondan atıp öldüren koca 30 yıl hapse mahkum edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne İlçesi’nde, tartıştığı eşi A.N.A’yı mutfak balkonundan aşağıya atarak öldüren Y.A. 30 yıl hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Olay, 2016 Aralık ayında meydana geldi.

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Y.A., eşi A.N.A ile ‘kıskançlık nedeniyle‘ tartıştı.

Zanlı Y.A., eşi ile tartışmasını mutfağa taşıdı ve kendisini aldattığını iddia ettiği eşini evin üçüncü katından aşağıya itti.

Polise giden zanlı, ilk önce eşinin intihar ettiği yönünde bilgi verdi.

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Çiftin 11 yaşındaki kızları T.A. ise polise giderek annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Mahkeme sanığın ‘öldürme ve darp‘ suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi