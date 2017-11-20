Eşini kayınbiraderine öldürtmekle suçlanan kadına ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır’da ağabeyini 30 bıçak darbesiyle öldüren kardeşe ve “Dört yıldır seviyorum” dediği yengesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kentte cezaevi karşısında 8 Ekim 2016’da beş çocuk babası 42 yaşındaki Ali Kesik’in cesedi bulunmuştu. Olayı araştıran polis, adamı öldürenin kardeşi 33 yaşındaki Mehmet Kesik olduğunu belirlemişti.

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Cinayetinin ardından hazırlanan iddianamede, öldürülen adamın eşi Lamihe Kesik’in kocasının yerini Mehmet Kesik’e bildirdiği, daha sonra bu mesajın silindiği ifade edildi.

İddianamede, Lamihe Kesik’in Mehmet Kesik’e “Yeter artık, son bulsun, bugün yerin belli, herkes seni görmüş, sakın eli boş gelme” diye mesaj göndediği belirtildi.

Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren Lamihe Kesik eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve Mehmet Kesik kavgalı olduğu için konuşmuyorlardı. Mehmet Kesik’e borç altın vermiştik. Eşim borcunu istedi. Olayla ilgim yoktur. Mehmet ile gönül ilişkim yok” iddiasında bulundu.

‘Ağabeyimin yerini söyledi’

Ancak Mehmet Kesik Lamihe Kesik’in yalanladı.

Duruşmada gerçekleri daha rahat anlatabilmek için yakınlarının salondan çıkarılmasını istemesinin ardından savunma yapan Mehmet Kesik şunları anlattı: “Ben ne kadar suçluysam yengem de o kadar suçludur. İlişkimiz olduğu doğrudur. Ağabeyimi öldürdüm. Ağabeyimin yerini eşi bana söyledi. Lamihe ile ilişkiye girdiğimiz doğrudur. Lamihe, ağabeyimi o şekilde görünce benim yaptığımı bildi. Bazen konuşmamızda ağabeyimi ortadan kaldırmak istediğimi söylüyordum. Cesedi görünce yüzüme bakıp anladı.”

Öldürülen adamın kardeşi Süleyman Kesik de ağabeyinin öldürülmesi için daha önce de plan yapıldığını söyledi.

Mahkeme, cinayetten yargılanan Mehmet Kesik ile azmettiricilikten yargılanan Lamihe Kesik’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘Dört yıldır seviyorum’

Mehmet Kesik, polisteki ifadesinde ağabeyinin kendisine para vermediğini, bunun için kendisine kin güttüğünü belirterek “Ağabeyimi alacağım ve maddi durumumla alay ettiği için öldürdüm. Yengem Lamihe’yi dört yıldır seviyorum” demişti.

Bu ifadenin ardından Kesik 9 Ekim 2016’da tutuklanmış, Lamihe Kesik ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak bu yılın mart ayında kadın da tutuklanmıştı.