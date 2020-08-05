Eşini işyerinde vurarak öldürdü; patronunu ağır yaraladı

Ankara’da Bekir A., eşi Dilek A.’yı çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak öldürdü; istasyon sahibi Mehmet Akif B.’yi ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Bekir A., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Çiftlik Kavşağı’nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Eşi Dilek A.’nın kafesinde çalıştığı benzin istasyonuna giden Bekir A., tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.’ye ateş açtı.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.