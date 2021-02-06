Eşini hastanelik etmişti: İfadesi cezadan kurtulmaya yönelik; kaynar su silah sayılsın

Konya’da, eşi Rukiye A.’nın (23) üzerine kaynar su dökerek yakan, bu esnada 1.5 yaşındaki kızlarını da yakan Ali A. (28) hakkında hazırlanan iddianamede sıcak suyun ‘silah‘ olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ali A.’nın eşi ile kızını yaraladığı gerekçesiyle altı yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: DHA

Altı yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başlayınca bir süre ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp birlikte yaşama kararı almıştı.

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9 Ocak günü Rukiye A., kahvaltı için uyandırmak istemesine sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine dökmüştü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül’ün üzerini de gelmişti.

Rukiye A. ayrıca eşinin sürekli ölümle tehdit ettiğini belirtmişti.

Gözaltına alındıktan sonra, önce serbest bırakılan Ali A., başsavcılığın ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tutuklu sanık Ali A. hakkında hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Ali A.’nın ifadesinde eşinin eline vurması sonucu çaydanlıktaki suyun döküldüğünü söylemesine rağmen Rukiye A.’nın vücudunun büyük bölümünün yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın savunmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi. Ali A.’nın, sıcak suyun eşinin yanındaki kızına da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaş itibariyle kendisini savunamayacak durumda olan çocuğunu ve eşini yaraladığının anlaşıldığına da değinildi. Sıcak suyun ise Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, ‘silah’ niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Ali A.’nın eşini yaraladığı gerekçesiyle bir yıldan 4.5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de dört aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ali A.’nın ayrıca eşini tehdit ettiği için de iki yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.