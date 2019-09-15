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Yaramazlara biraz batar!

Eşini dövüp parmağını kıran erkeğe sekiz yıl hapis

İzmir’de eşini kemer ve oklavayla dövüp parmağını kıran 36 yaşındaki Uğur C.’ye sekiz yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Buca ilçesinde yaşayan iki çocuklu S.C., şiddet nedeniyle 2017’de evi terk etmek için mahalledeki bir emlakçıdan yardım istemiş, Uğur C. ise tanımadığı bir numarayla mesajlaştığı bahanesiyle eşini dövmüştü. Adam eşini döverken oklava ve kemerini kullanmış, kadının da parmağını kırmıştı. Uğur C.’ye 27 yıl üç aya kadar hapis talebiyle dava açılmış, ilk duruşmaya kadar sanık tutuklu kalmıştı.

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İzmir 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması görüldü. Davanın karar duruşmasına S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Uğur C. ise duruşmaya gitmedi. Hakim, tüm tanıkların dinlendiğini belirterek verdiği kararla sanık Uğur C.’ye ‘cebir ve tehdit ile kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dört yıl, ‘kasten yaralama’ suçundan dört yıl dört ay 15 gün hapis cezası verdi.

Uğur C., ‘hakaret’ suçundan 90 gün ceza aldı, ceza 1800 liraya çevrildi. Sanığa ‘tehdit’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, ‘eziyet’ suçundan ise beraat çıktı.

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Toplamda sekiz yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmazken, işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.

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