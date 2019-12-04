Eşini dövüp kaynar su döktü, ‘pişmanım’ dedi

Samsun’da, 20 yıllık eşi D.K.’yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., “Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım” dedi. Serbest bırakılmasına savcılığın itiraz etmesi üzerine, şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 18:00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K. ile 20 yıllık eşi D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.’yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

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Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, “Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. ‘Neden bunları aldın‘ dediği için tartıştık. Pişmanım” dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin K.’nın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli, polis tarafından aranıyor.