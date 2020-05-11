Eşini dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı; 21 yıl dört ay hapsi isteniyor

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, ocak ayında, boşanma aşamasında olduğu eşini döven ve o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan E.D. hakkında 21 yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

E.D., 22 Ocak’ta, eşi R.S.’yi, inşaat halindeki boş bir binaya götürüp darp etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklandı. E.D. hakkındaki soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, ‘basit yaralama’, ‘sesli, görüntülü ileti ile hakaret‘, ‘eşe karşı kasten yaralama‘, ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma’, ‘tehdit’ suçlarından yargılanması talep edildi.

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İstanbul Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianamede, ikilinin suçun işlendiği tarihte evli oldukları ancak ayrı yaşadıkları kaydedildi. E.D.’nin R.S. ile görüşmek istediği, buluşunca Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’ne götürdüğü, araçtan inince onu zorla boş bir bina içerisine soktuğu belirtildi.

E.D.’nin ‘inşaatta kullanılan demir sopalarla vurduğu, yerden taş alarak vurduğu, müştekiye hitaben hakaret içerikli sözler söylediği’ ifade edilen iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.