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Yaramazlara biraz batar!

Eşini dövmesini ‘FETÖ’cü PKK’lı’ diye savunan adam ‘cinsel saldırı’dan beraat etti

Boşanma aşamasındaki eşini darp etmesini “FETÖ toplantılarına katılıyordu. Konuşmalarından da PKK’lı olduğu anlaşılıyor” diyerek savunan adam ‘cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapisle yargılandığı davadan beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ercüment T.’nin ‘eşe karşı cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde mahkûmiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden’ beraatine karar verdi. İddianamede Ercüment T. hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

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Darp edilen eşe suç duyurusunda bulunulmuştu

Ercüment T. Aralık 2018’de eşini darp etmesi nedeniyle Bakırköy 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘eşi kasten yaralama ve tehdit’ suçundan yargılandığı davada ‘basit yaralama’ suçundan altı ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmiş ve ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından beraat etmişti.

Davanın ardından açıklama yapan Merve T., her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek,  “Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız” dedi ve karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne gideceklerini belirtti.

Merve T. sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme ‘Şüphe var’ demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz.”

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