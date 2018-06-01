Eşini döven kişiye kafa atan adam: İnsanlık görevimiz

İstanbul’da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında döven adama kafa atan temizlik işçisi, “Pişman değilim, yine yaparım” dedi.

Kağıthane ilçesinde 30 Mayıs’ta Mehmet T. isimli kişi, eşi Nevin T.’yle yolda yürürken, eşini dövmeye başlamıştı.

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Bu sırada çiftin yakınında bulunan 29 yaşındaki temizlik işçisi Emre Derebaşı, eşini döven adama kafa atmıştı. Polisin gözaltına aldığı dayakçı eş, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

‘Şiddete karşıyım ama…’

Habertürk’e konuşan evli ve iki çocuk babası temizlik işçisi Derebaşı, olayı şöyle anlattı: “Görevli olduğum bölgede çalışırken kadının bağrışmalarını ve yardım çığlığını duydum. Sese doğru baktım. Adam elindeki cisimle kadına vuruyordu. Kadının düştüğünü görünce elindeki cismin sopa olduğunu sandım. Bu yüzden direkt müdahalede bulundum. Biraz sert oldu. Müdahalede bulunduktan sonra adamın elindeki cismi almak için üzerine yattım. O sırada diğer arkadaşlar gelip yardım etti. Beyefendi bizden şikâyetçi oldu. Sonra polis geldi, adamı alıp götürdü. Ben pişman değilim. Vazifemizi yaptık. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Tekrar olsa tekrar yaparım. Şiddete karşı bir insanım ama kadına yapılınca dayanamadım. Adam bizden şikâyetçi oldu, serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. Adam, ‘Ben karımı dövmedim, karım kendini yere attı. O adamlar da durduk yere beni dövdü’ demiş.”