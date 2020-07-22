Eşini defalarca bıçakladı: Polisi arayıp, kadının intihar ettiğini söyledi

Van’da F.K., tartıştığı eşi M.K. tarafından defalarca bıçaklandı. Polisi arayan M.K. eşinin intihar ettiğini söyledi. Saldırgan gözaltına alındı.
Merkez Tuşba ilçesinde dört gün önce yaşandığı ortaya çıkan olayda, Seyrantepe Mahallesi’nde oturan ve akşam saatlerinde eve gelen 35 yaşındaki M.K., 30 yaşındaki eşi F.K. ile iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.K. kadını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak yaraladı.
F.K. ağır yaralı şekilde yere yığılırken, saldırgan polisi arayarak kadının intihar ettiğini, ağır yaralandığını söyledi.
Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.