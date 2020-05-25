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Yaramazlara biraz batar!

Eşini darp etmekle suçlanan adam Plaka Tanıma Sistemi sayesinde yakalandı; ifade sonrasında serbest kaldı

Bursa’da, darp gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen K. A. (33), Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takılınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ‘basit yaralama’ suçundan kaydı bulunan K. A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

16 SUT 36 plakalı, aranan listesindeki otomobil bu sabah PTS’ye takıldı. Araç, merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı’ndaki polis kontrol noktasında durduruldu.

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Aracın sürücüsünün, mali müşavir olduğu için sokağa çıkma yasağından muaf olan, eşi tarafından şikayet edilen K.A. olduğu anlaşıldı. K. A., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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