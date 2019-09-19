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Yaramazlara biraz batar!

Eşini darp edip silahla yaraladı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde eşi Nazlı İ.’yi darp edip silahla bacağından yaralayan Ahmet İ. gözaltına alındı.

DHA’nın aktardığına göre olay gece saatlerinde Güzeltepe Mahallesi’nde yaşandı. Ahmet İ. tarafından darp edilen Nazlı İ. evden çıkarak aynı cadde üzerinde bulunan akrabalarına sığınmak istedi.

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Eşinin peşinden giden Ahmet İ. kardeşinin evinin önünde oğlu Ufuk İ. ile de kavga etti. İddiaya göre Ufuk İ. bıçak çekerken Ahmet İ. oğlu ve eşine ateş açtı.

Nazlı İ. bacağından vurularak yaralanırken Ufuk İ. yara almadan kurtuldu.

Nazlı İ. tedavisinin yapılması için Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Ahmet İ. gözaltına alındı.

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